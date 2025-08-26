Solrise Finance (SLRS) מידע על מחיר (USD)

שיא כל הזמנים $ 1.11 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.75% שינוי מחיר (1D) -1.19% שינוי מחיר (7D) -21.47%

Solrise Finance (SLRS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SLRS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SLRSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SLRS השתנה ב +1.75% במהלך השעה האחרונה, -1.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solrise Finance (SLRS) מידע שוק

שווי שוק $ 81.94K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 521.55K אספקת מחזור 157.12M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Solrise Finance הוא $ 81.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLRS הוא 157.12M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 521.55K.