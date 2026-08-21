Sologenic מחיר היום

מחיר Sologenic (SOLO) בזמן אמת היום הוא $ 0.0159135, עם שינוי של 15.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOLO ל USD הוא $ 0.0159135 לכל SOLO.

Sologenic כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,419,412, עם היצע במחזור של 151.95M SOLO. ב‑24 השעות האחרונות, SOLO סחר בין $ 0.01405114 (נמוך) ל $ 0.01639689 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 150.02, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01170268.

ביצועים לטווח קצר, SOLO נע ב +1.41% בשעה האחרונה ו +27.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.27K.

Sologenic (SOLO) מידע שוק

שווי שוק $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M נפח (24 שעות) $ 1.27K$ 1.27K $ 1.27K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M אספקת מחזור 151.95M 151.95M 151.95M אספקה כוללת 151,953,108.647967 151,953,108.647967 151,953,108.647967

שווי השוק הנוכחי של Sologenic הוא $ 2.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.27K. ההיצע במחזור של SOLO הוא 151.95M, עם היצע כולל של 151953108.647967. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.42M.