Solod The Buddy מחיר היום

מחיר Solod The Buddy (BUDDY) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUDDY ל USD הוא -- לכל BUDDY.

Solod The Buddy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,134.6, עם היצע במחזור של 1.00B BUDDY. ב‑24 השעות האחרונות, BUDDY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00189987, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BUDDY נע ב -- בשעה האחרונה ו -11.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Solod The Buddy (BUDDY) מידע שוק

שווי שוק $ 10.13K$ 10.13K $ 10.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.13K$ 10.13K $ 10.13K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Solod The Buddy הוא $ 10.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUDDY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.13K.