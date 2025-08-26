עוד על SOLJAKEY

soljakey סֵמֶל

soljakey מחיר (SOLJAKEY)

לא רשום

1 SOLJAKEY ל USDמחיר חי:

0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
soljakey (SOLJAKEY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:02:11 (UTC+8)

soljakey (SOLJAKEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.00%

+0.01%

-3.15%

-3.15%

soljakey (SOLJAKEY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.528912. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLJAKEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.528857 לבין שיא של $ 0.528963, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLJAKEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.91, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.528857.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLJAKEY השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

soljakey (SOLJAKEY) מידע שוק

--
שווי השוק הנוכחי של soljakey הוא $ 52.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLJAKEY הוא 99.77K, עם היצע כולל של 99768.274659. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.77K.

soljakey (SOLJAKEY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של soljakeyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלsoljakey ל USDהיה . $ -0.0948996653.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלsoljakey ל USDהיה $ -0.3459946606.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של soljakeyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.01%
30 ימים$ -0.0948996653-17.94%
60 ימים$ -0.3459946606-65.41%
90 ימים$ 0--

מה זהsoljakey (SOLJAKEY)

Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Soljakey, a very well-known influencer in the crypto space.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

soljakey (SOLJAKEY) משאב

האתר הרשמי

soljakeyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה soljakey (SOLJAKEY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות soljakey (SOLJAKEY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור soljakey.

בדוק את soljakey תחזית המחיר עכשיו‏!

SOLJAKEY למטבעות מקומיים

soljakey (SOLJAKEY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של soljakey (SOLJAKEY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOLJAKEY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על soljakey (SOLJAKEY)

כמה שווה soljakey (SOLJAKEY) היום?
החי SOLJAKEYהמחיר ב USD הוא 0.528912 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOLJAKEY ל USD?
המחיר הנוכחי של SOLJAKEY ל USD הוא $ 0.528912. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של soljakey?
שווי השוק של SOLJAKEY הוא $ 52.77K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOLJAKEY?
ההיצע במחזור של SOLJAKEY הוא 99.77K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOLJAKEY?
‏‏SOLJAKEY השיג מחיר שיא (ATH) של 1.91 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOLJAKEY?
SOLJAKEY ‏‏רשם מחירATL של 0.528857 USD.
מהו נפח המסחר של SOLJAKEY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOLJAKEY הוא -- USD.
האם SOLJAKEY יעלה השנה?
SOLJAKEY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOLJAKEY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:02:11 (UTC+8)

