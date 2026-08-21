Solgirl מחיר היום

מחיר Solgirl (SG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SG ל USD הוא $ 0 לכל SG.

Solgirl כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,474.17, עם היצע במחזור של 588.00M SG. ב‑24 השעות האחרונות, SG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SG נע ב -0.53% בשעה האחרונה ו +26.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Solgirl (SG) מידע שוק

שווי שוק $ 18.47K$ 18.47K $ 18.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.47K$ 18.47K $ 18.47K אספקת מחזור 588.00M 588.00M 588.00M אספקה כוללת 587,998,299.409073 587,998,299.409073 587,998,299.409073

שווי השוק הנוכחי של Solgirl הוא $ 18.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SG הוא 588.00M, עם היצע כולל של 587998299.409073. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.47K.