Soley (SOLEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.49% שינוי מחיר (1D) -4.84% שינוי מחיר (7D) +10.35% שינוי מחיר (7D) +10.35%

Soley (SOLEY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLEY השתנה ב +0.49% במהלך השעה האחרונה, -4.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Soley (SOLEY) מידע שוק

שווי שוק $ 6.76K$ 6.76K $ 6.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.76K$ 6.76K $ 6.76K אספקת מחזור 999.71M 999.71M 999.71M אספקה כוללת 999,708,727.672174 999,708,727.672174 999,708,727.672174

שווי השוק הנוכחי של Soley הוא $ 6.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLEY הוא 999.71M, עם היצע כולל של 999708727.672174. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.76K.