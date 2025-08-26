Solcial (SLCL) מידע על מחיר (USD)

Solcial (SLCL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SLCL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SLCLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.57, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SLCL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solcial (SLCL) מידע שוק

שווי שוק $ 187.06K$ 187.06K $ 187.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 187.12K$ 187.12K $ 187.12K אספקת מחזור 999.67M 999.67M 999.67M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Solcial הוא $ 187.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLCL הוא 999.67M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 187.12K.