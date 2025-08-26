Solaris AI (SOLARIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01863852$ 0.01863852 $ 0.01863852 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.35% שינוי מחיר (1D) -8.99% שינוי מחיר (7D) -21.87% שינוי מחיר (7D) -21.87%

Solaris AI (SOLARIS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLARIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLARISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01863852, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLARIS השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -8.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solaris AI (SOLARIS) מידע שוק

שווי שוק $ 342.42K$ 342.42K $ 342.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 342.42K$ 342.42K $ 342.42K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,958,132.848157 999,958,132.848157 999,958,132.848157

שווי השוק הנוכחי של Solaris AI הוא $ 342.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLARIS הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999958132.848157. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 342.42K.