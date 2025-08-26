SOLAPE (SOLAPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.099246 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.04% שינוי מחיר (7D) -0.98%

SOLAPE (SOLAPE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLAPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLAPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.099246, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLAPE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SOLAPE (SOLAPE) מידע שוק

שווי שוק $ 36.88K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.88K אספקת מחזור 298.40M אספקה כוללת 298,401,000.0

שווי השוק הנוכחי של SOLAPE הוא $ 36.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLAPE הוא 298.40M, עם היצע כולל של 298401000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.88K.