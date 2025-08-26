SolanaHub staked SOL (HUBSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 210.27 $ 210.27 $ 210.27 24 שעות נמוך $ 239.5 $ 239.5 $ 239.5 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 210.27$ 210.27 $ 210.27 גבוה 24 שעות $ 239.5$ 239.5 $ 239.5 שיא כל הזמנים $ 312.07$ 312.07 $ 312.07 המחיר הנמוך ביותר $ 106.11$ 106.11 $ 106.11 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.49% שינוי מחיר (1D) -8.59% שינוי מחיר (7D) +2.63% שינוי מחיר (7D) +2.63%

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $210.89. במהלך 24 השעות האחרונות, HUBSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 210.27 לבין שיא של $ 239.5, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HUBSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 312.07, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 106.11.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HUBSOL השתנה ב -0.49% במהלך השעה האחרונה, -8.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M אספקת מחזור 14.77K 14.77K 14.77K אספקה כוללת 14,766.191775485 14,766.191775485 14,766.191775485

שווי השוק הנוכחי של SolanaHub staked SOL הוא $ 3.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUBSOL הוא 14.77K, עם היצע כולל של 14766.191775485. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.12M.