SolanaHub staked SOL סֵמֶל

SolanaHub staked SOL מחיר (HUBSOL)

לא רשום

1 HUBSOL ל USDמחיר חי:

$211.29
$211.29
-8.60%1D
USD
SolanaHub staked SOL (HUBSOL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:48:07 (UTC+8)

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 210.27
$ 210.27
24 שעות נמוך
$ 239.5
$ 239.5
גבוה 24 שעות

$ 210.27
$ 210.27

$ 239.5
$ 239.5

$ 312.07
$ 312.07

$ 106.11
$ 106.11

-0.49%

-8.59%

+2.63%

+2.63%

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $210.89. במהלך 24 השעות האחרונות, HUBSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 210.27 לבין שיא של $ 239.5, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HUBSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 312.07, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 106.11.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HUBSOL השתנה ב -0.49% במהלך השעה האחרונה, -8.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) מידע שוק

$ 3.12M
$ 3.12M

--
--

$ 3.12M
$ 3.12M

14.77K
14.77K

14,766.191775485
14,766.191775485

שווי השוק הנוכחי של SolanaHub staked SOL הוא $ 3.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUBSOL הוא 14.77K, עם היצע כולל של 14766.191775485. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.12M.

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SolanaHub staked SOLל USDהיה $ -19.8185291424642.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolanaHub staked SOL ל USDהיה . $ +1.9875960720.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolanaHub staked SOL ל USDהיה $ +69.3385863670.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SolanaHub staked SOLל USDהיה $ +15.4284797084198.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -19.8185291424642-8.59%
30 ימים$ +1.9875960720+0.94%
60 ימים$ +69.3385863670+32.88%
90 ימים$ +15.4284797084198+7.89%

מה זהSolanaHub staked SOL (HUBSOL)

a single pool validator for liquid stake asset, created to empower SolanaHub platform users

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) משאב

האתר הרשמי

SolanaHub staked SOLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SolanaHub staked SOL (HUBSOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SolanaHub staked SOL (HUBSOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SolanaHub staked SOL.

בדוק את SolanaHub staked SOL תחזית המחיר עכשיו‏!

HUBSOL למטבעות מקומיים

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SolanaHub staked SOL (HUBSOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HUBSOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SolanaHub staked SOL (HUBSOL)

כמה שווה SolanaHub staked SOL (HUBSOL) היום?
החי HUBSOLהמחיר ב USD הוא 210.89 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HUBSOL ל USD?
המחיר הנוכחי של HUBSOL ל USD הוא $ 210.89. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SolanaHub staked SOL?
שווי השוק של HUBSOL הוא $ 3.12M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HUBSOL?
ההיצע במחזור של HUBSOL הוא 14.77K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HUBSOL?
‏‏HUBSOL השיג מחיר שיא (ATH) של 312.07 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HUBSOL?
HUBSOL ‏‏רשם מחירATL של 106.11 USD.
מהו נפח המסחר של HUBSOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HUBSOL הוא -- USD.
האם HUBSOL יעלה השנה?
HUBSOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HUBSOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:48:07 (UTC+8)

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

