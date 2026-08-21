Solana Swap מחיר היום

מחיר Solana Swap (SOS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOS ל USD הוא $ 0 לכל SOS.

Solana Swap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 173,818, עם היצע במחזור של 1.00B SOS. ב‑24 השעות האחרונות, SOS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5.69, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SOS נע ב -0.68% בשעה האחרונה ו +14.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 306.70.

Solana Swap (SOS) מידע שוק

שווי שוק $ 173.82K$ 173.82K $ 173.82K נפח (24 שעות) $ 306.70$ 306.70 $ 306.70 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 173.82K$ 173.82K $ 173.82K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Solana Swap הוא $ 173.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 306.70. ההיצע במחזור של SOS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 173.82K.