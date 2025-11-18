Solana Stock Index מחיר היום

מחיר Solana Stock Index (SSX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00049837, עם שינוי של 20.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SSX ל USD הוא $ 0.00049837 לכל SSX.

Solana Stock Index כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 489,487, עם היצע במחזור של 982.08M SSX. ב‑24 השעות האחרונות, SSX סחר בין $ 0.00046747 (נמוך) ל $ 0.00062608 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00575945, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00046747.

ביצועים לטווח קצר, SSX נע ב +4.32% בשעה האחרונה ו -51.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Solana Stock Index (SSX) מידע שוק

שווי שוק $ 489.49K$ 489.49K $ 489.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 489.49K$ 489.49K $ 489.49K אספקת מחזור 982.08M 982.08M 982.08M אספקה כוללת 982,077,551.912877 982,077,551.912877 982,077,551.912877

שווי השוק הנוכחי של Solana Stock Index הוא $ 489.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SSX הוא 982.08M, עם היצע כולל של 982077551.912877. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 489.49K.