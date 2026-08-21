Solana Name Service מחיר היום

מחיר Solana Name Service (SNS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 13.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SNS ל USD הוא $ 0 לכל SNS.

Solana Name Service כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,959,259, עם היצע במחזור של 2.50B SNS. ב‑24 השעות האחרונות, SNS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00347868, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SNS נע ב -6.64% בשעה האחרונה ו +63.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.72K.

Solana Name Service (SNS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M נפח (24 שעות) $ 2.72K$ 2.72K $ 2.72K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.84M$ 7.84M $ 7.84M אספקת מחזור 2.50B 2.50B 2.50B אספקה כוללת 9,999,800,835.82003 9,999,800,835.82003 9,999,800,835.82003

שווי השוק הנוכחי של Solana Name Service הוא $ 1.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.72K. ההיצע במחזור של SNS הוא 2.50B, עם היצע כולל של 9999800835.82003. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.84M.