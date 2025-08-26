עוד על SMG

Solana Money Glitch סֵמֶל

Solana Money Glitch מחיר (SMG)

1 SMG ל USDמחיר חי:

Solana Money Glitch (SMG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:36:28 (UTC+8)

Solana Money Glitch (SMG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.005737
$ 0.005737$ 0.005737

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

+0.59%

+29.12%

+29.12%

Solana Money Glitch (SMG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SMG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SMGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.005737, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SMG השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, +0.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+29.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solana Money Glitch (SMG) מידע שוק

$ 14.59K
$ 14.59K$ 14.59K

--
----

$ 14.59K
$ 14.59K$ 14.59K

776.01M
776.01M 776.01M

776,011,673.716587
776,011,673.716587 776,011,673.716587

שווי השוק הנוכחי של Solana Money Glitch הוא $ 14.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMG הוא 776.01M, עם היצע כולל של 776011673.716587. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.59K.

Solana Money Glitch (SMG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Solana Money Glitchל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolana Money Glitch ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolana Money Glitch ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Solana Money Glitchל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.59%
30 ימים$ 0+3.77%
60 ימים$ 0-34.92%
90 ימים$ 0--

מה זהSolana Money Glitch (SMG)

Solana Money Glitch (SMG) is a deflationary reward token built on the Solana blockchain, designed to provide passive income to its holders through a unique reward mechanism. Every 5 minutes, SMG holders automatically receive Solana rewards directly into their wallets, simply for holding the token. This is enabled by a 5% transaction tax, split into two parts: one portion is redistributed to holders as Solana rewards, and the other is used to burn tokens, reducing the total supply over time. SMG launched with a fair distribution model: 100% of the token supply was added to liquidity at launch, with no team tokens, no pre-sale, and no wallet limits, ensuring equal access for all participants. Built on Solana, it benefits from fast, low-cost transactions. SMG aims to offer a straightforward tokenomics model that rewards holding and supports the Solana ecosystem. Its passive rewards and deflationary design make it an appealing option in Solana’s DeFi space.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Solana Money Glitch (SMG) משאב

האתר הרשמי

Solana Money Glitchתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Solana Money Glitch (SMG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solana Money Glitch (SMG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solana Money Glitch.

בדוק את Solana Money Glitch תחזית המחיר עכשיו‏!

SMG למטבעות מקומיים

Solana Money Glitch (SMG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solana Money Glitch (SMG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SMG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Solana Money Glitch (SMG)

כמה שווה Solana Money Glitch (SMG) היום?
החי SMGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SMG ל USD?
המחיר הנוכחי של SMG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Solana Money Glitch?
שווי השוק של SMG הוא $ 14.59K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SMG?
ההיצע במחזור של SMG הוא 776.01M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SMG?
‏‏SMG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.005737 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SMG?
SMG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SMG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SMG הוא -- USD.
האם SMG יעלה השנה?
SMG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SMG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:36:28 (UTC+8)

