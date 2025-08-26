עוד על LUMIO

Solana Mascot סֵמֶל

Solana Mascot מחיר (LUMIO)

לא רשום

1 LUMIO ל USDמחיר חי:

--
----
-17.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Solana Mascot (LUMIO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:36:19 (UTC+8)

Solana Mascot (LUMIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00270052
$ 0.00270052$ 0.00270052

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

-17.80%

-13.04%

-13.04%

Solana Mascot (LUMIO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LUMIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUMIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00270052, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUMIO השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -17.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solana Mascot (LUMIO) מידע שוק

$ 45.18K
$ 45.18K$ 45.18K

--
----

$ 45.18K
$ 45.18K$ 45.18K

999.75M
999.75M 999.75M

999,745,520.870178
999,745,520.870178 999,745,520.870178

שווי השוק הנוכחי של Solana Mascot הוא $ 45.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUMIO הוא 999.75M, עם היצע כולל של 999745520.870178. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.18K.

Solana Mascot (LUMIO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Solana Mascotל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolana Mascot ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolana Mascot ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Solana Mascotל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-17.80%
30 ימים$ 0+45.04%
60 ימים$ 0+87.31%
90 ימים$ 0--

מה זהSolana Mascot (LUMIO)

Hold onto your wallets, folks! LUMIO has landed, and it's here to light up the Solana universe with its endless charm. 🦄✨ 🐾 What’s LUMIO? The adorable, unstoppable mascot of Solana that’s got everyone saying, “I gotta get one!” Whether you’re a seasoned crypto pro or just here for the vibes, LUMIO brings joy, hype, and a sprinkle of magic to your bags. 💡 Why LUMIO? Because mascots make everything better. From cheering you on during the bull runs to making you smile during the dips, LUMIO is your ultimate blockchain buddy. 🚀 To the Moon? Nope, To the Stars! LUMIO doesn’t just settle for the moon—it’s aiming for the galaxy. With every holder, every meme, and every wagmi moment, the Solana Mascot is one step closer to becoming the true icon of the crypto world. Join the LUMIO tribe, and let’s make the Solana ecosystem not just smarter, but cuter too. 🐕💎 #LUMIOToTheStars

Solana Mascot (LUMIO) משאב

האתר הרשמי

Solana Mascotתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Solana Mascot (LUMIO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solana Mascot (LUMIO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solana Mascot.

בדוק את Solana Mascot תחזית המחיר עכשיו‏!

LUMIO למטבעות מקומיים

Solana Mascot (LUMIO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solana Mascot (LUMIO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LUMIO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Solana Mascot (LUMIO)

כמה שווה Solana Mascot (LUMIO) היום?
החי LUMIOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LUMIO ל USD?
המחיר הנוכחי של LUMIO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Solana Mascot?
שווי השוק של LUMIO הוא $ 45.18K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LUMIO?
ההיצע במחזור של LUMIO הוא 999.75M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LUMIO?
‏‏LUMIO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00270052 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LUMIO?
LUMIO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LUMIO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LUMIO הוא -- USD.
האם LUMIO יעלה השנה?
LUMIO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LUMIO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:36:19 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.