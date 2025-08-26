Solana Mascot (LUMIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00270052$ 0.00270052 $ 0.00270052 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -17.80% שינוי מחיר (7D) -13.04% שינוי מחיר (7D) -13.04%

Solana Mascot (LUMIO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LUMIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUMIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00270052, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUMIO השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -17.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solana Mascot (LUMIO) מידע שוק

שווי שוק $ 45.18K$ 45.18K $ 45.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.18K$ 45.18K $ 45.18K אספקת מחזור 999.75M 999.75M 999.75M אספקה כוללת 999,745,520.870178 999,745,520.870178 999,745,520.870178

שווי השוק הנוכחי של Solana Mascot הוא $ 45.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUMIO הוא 999.75M, עם היצע כולל של 999745520.870178. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.18K.