Solana Horse מחיר היום

מחיר Solana Horse (SOLBISCUIT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOLBISCUIT ל USD הוא $ 0 לכל SOLBISCUIT.

Solana Horse כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,989.37, עם היצע במחזור של 999.93M SOLBISCUIT. ב‑24 השעות האחרונות, SOLBISCUIT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SOLBISCUIT נע ב +3.80% בשעה האחרונה ו +14.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Solana Horse (SOLBISCUIT) מידע שוק

שווי שוק $ 19.99K$ 19.99K $ 19.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.99K$ 19.99K $ 19.99K אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,925,837.084391 999,925,837.084391 999,925,837.084391

שווי השוק הנוכחי של Solana Horse הוא $ 19.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLBISCUIT הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999925837.084391. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.99K.