Solana Fork Staccana מחיר היום

מחיר Solana Fork Staccana (STACCANA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STACCANA ל USD הוא $ 0 לכל STACCANA.

Solana Fork Staccana כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 473,426, עם היצע במחזור של 998.86M STACCANA. ב‑24 השעות האחרונות, STACCANA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00104915, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, STACCANA נע ב +0.65% בשעה האחרונה ו +15.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 548.52.

Solana Fork Staccana (STACCANA) מידע שוק

שווי שוק $ 473.43K$ 473.43K $ 473.43K נפח (24 שעות) $ 548.52$ 548.52 $ 548.52 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 473.43K$ 473.43K $ 473.43K אספקת מחזור 998.86M 998.86M 998.86M אספקה כוללת 998,858,162.622839 998,858,162.622839 998,858,162.622839

שווי השוק הנוכחי של Solana Fork Staccana הוא $ 473.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 548.52. ההיצע במחזור של STACCANA הוא 998.86M, עם היצע כולל של 998858162.622839. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 473.43K.