Solana Ecosystem Index סֵמֶל

Solana Ecosystem Index מחיר (SOLI)

לא רשום

1 SOLI ל USDמחיר חי:

$6.96
$6.96$6.96
+30.90%1D
USD
Solana Ecosystem Index (SOLI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:27:14 (UTC+8)

Solana Ecosystem Index (SOLI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4.89
$ 4.89$ 4.89
24 שעות נמוך
$ 7.34
$ 7.34$ 7.34
גבוה 24 שעות

$ 4.89
$ 4.89$ 4.89

$ 7.34
$ 7.34$ 7.34

$ 15.31
$ 15.31$ 15.31

$ 0.03897228
$ 0.03897228$ 0.03897228

+0.11%

+30.92%

+3.44%

+3.44%

Solana Ecosystem Index (SOLI) המחיר בזמן אמת של הוא $6.96. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLI נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.89 לבין שיא של $ 7.34, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03897228.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLI השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, +30.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solana Ecosystem Index (SOLI) מידע שוק

$ 868.75K
$ 868.75K$ 868.75K

--
----

$ 868.75K
$ 868.75K$ 868.75K

124.89K
124.89K 124.89K

124,890.13669
124,890.13669 124,890.13669

שווי השוק הנוכחי של Solana Ecosystem Index הוא $ 868.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLI הוא 124.89K, עם היצע כולל של 124890.13669. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 868.75K.

Solana Ecosystem Index (SOLI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Solana Ecosystem Indexל USDהיה $ +1.64.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolana Ecosystem Index ל USDהיה . $ +1.1462396160.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolana Ecosystem Index ל USDהיה $ +1.4435394960.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Solana Ecosystem Indexל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +1.64+30.92%
30 ימים$ +1.1462396160+16.47%
60 ימים$ +1.4435394960+20.74%
90 ימים$ 0--

מה זהSolana Ecosystem Index (SOLI)

Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI

Solana Ecosystem Index (SOLI) משאב

האתר הרשמי

Solana Ecosystem Indexתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Solana Ecosystem Index (SOLI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solana Ecosystem Index (SOLI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solana Ecosystem Index.

בדוק את Solana Ecosystem Index תחזית המחיר עכשיו‏!

SOLI למטבעות מקומיים

Solana Ecosystem Index (SOLI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solana Ecosystem Index (SOLI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOLI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Solana Ecosystem Index (SOLI)

כמה שווה Solana Ecosystem Index (SOLI) היום?
החי SOLIהמחיר ב USD הוא 6.96 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOLI ל USD?
המחיר הנוכחי של SOLI ל USD הוא $ 6.96. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Solana Ecosystem Index?
שווי השוק של SOLI הוא $ 868.75K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOLI?
ההיצע במחזור של SOLI הוא 124.89K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOLI?
‏‏SOLI השיג מחיר שיא (ATH) של 15.31 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOLI?
SOLI ‏‏רשם מחירATL של 0.03897228 USD.
מהו נפח המסחר של SOLI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOLI הוא -- USD.
האם SOLI יעלה השנה?
SOLI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOLI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:27:14 (UTC+8)

Solana Ecosystem Index (SOLI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

