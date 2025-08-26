Solana Ecosystem Index (SOLI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 4.89 גבוה 24 שעות $ 7.34 שיא כל הזמנים $ 15.31 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03897228 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.11% שינוי מחיר (1D) +30.92% שינוי מחיר (7D) +3.44%

Solana Ecosystem Index (SOLI) המחיר בזמן אמת של הוא $6.96. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLI נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.89 לבין שיא של $ 7.34, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03897228.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLI השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, +30.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solana Ecosystem Index (SOLI) מידע שוק

שווי שוק $ 868.75K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 868.75K אספקת מחזור 124.89K אספקה כוללת 124,890.13669

שווי השוק הנוכחי של Solana Ecosystem Index הוא $ 868.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLI הוא 124.89K, עם היצע כולל של 124890.13669. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 868.75K.