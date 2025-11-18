Solana Cat מחיר היום

מחיר Solana Cat (SOLCAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001317, עם שינוי של 9.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOLCAT ל USD הוא $ 0.00001317 לכל SOLCAT.

Solana Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,116.61, עם היצע במחזור של 996.24M SOLCAT. ב‑24 השעות האחרונות, SOLCAT סחר בין $ 0.00001267 (נמוך) ל $ 0.00001576 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00030327, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001267.

ביצועים לטווח קצר, SOLCAT נע ב +0.22% בשעה האחרונה ו -45.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Solana Cat (SOLCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 13.12K$ 13.12K $ 13.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.12K$ 13.12K $ 13.12K אספקת מחזור 996.24M 996.24M 996.24M אספקה כוללת 996,236,163.678749 996,236,163.678749 996,236,163.678749

שווי השוק הנוכחי של Solana Cat הוא $ 13.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLCAT הוא 996.24M, עם היצע כולל של 996236163.678749. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.12K.