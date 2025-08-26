עוד על SOLA

SOLA מידע על מחיר

SOLA אתר רשמי

SOLA טוקניומיקה

SOLA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

SOLA AI סֵמֶל

SOLA AI מחיר (SOLA)

לא רשום

1 SOLA ל USDמחיר חי:

$0.00046252
$0.00046252$0.00046252
-13.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
SOLA AI (SOLA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:43:24 (UTC+8)

SOLA AI (SOLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00839906
$ 0.00839906$ 0.00839906

$ 0
$ 0$ 0

-0.33%

-13.53%

-7.97%

-7.97%

SOLA AI (SOLA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00839906, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLA השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -13.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SOLA AI (SOLA) מידע שוק

$ 462.43K
$ 462.43K$ 462.43K

--
----

$ 462.43K
$ 462.43K$ 462.43K

999.81M
999.81M 999.81M

999,805,012.176461
999,805,012.176461 999,805,012.176461

שווי השוק הנוכחי של SOLA AI הוא $ 462.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLA הוא 999.81M, עם היצע כולל של 999805012.176461. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 462.43K.

SOLA AI (SOLA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SOLA AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSOLA AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSOLA AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SOLA AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-13.53%
30 ימים$ 0+47.07%
60 ימים$ 0+61.10%
90 ימים$ 0--

מה זהSOLA AI (SOLA)

Our project focuses on creating a Personalized Voice Assistant for Solana, similar to Google Assistant but tailored for blockchain interactions. SOLA AI enables seamless on-chain activities and executes Solana intents effortlessly using voice commands. By integrating the power of OpenAI's LLM, the platform provides users with real-time, up-to-date information, enhancing accessibility and simplifying blockchain interactions for everyday use.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

SOLA AI (SOLA) משאב

האתר הרשמי

SOLA AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SOLA AI (SOLA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SOLA AI (SOLA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SOLA AI.

בדוק את SOLA AI תחזית המחיר עכשיו‏!

SOLA למטבעות מקומיים

SOLA AI (SOLA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SOLA AI (SOLA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOLA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SOLA AI (SOLA)

כמה שווה SOLA AI (SOLA) היום?
החי SOLAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOLA ל USD?
המחיר הנוכחי של SOLA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SOLA AI?
שווי השוק של SOLA הוא $ 462.43K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOLA?
ההיצע במחזור של SOLA הוא 999.81M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOLA?
‏‏SOLA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00839906 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOLA?
SOLA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SOLA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOLA הוא -- USD.
האם SOLA יעלה השנה?
SOLA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOLA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:43:24 (UTC+8)

SOLA AI (SOLA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.