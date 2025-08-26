SOLA AI (SOLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00839906$ 0.00839906 $ 0.00839906 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.33% שינוי מחיר (1D) -13.53% שינוי מחיר (7D) -7.97% שינוי מחיר (7D) -7.97%

SOLA AI (SOLA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00839906, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLA השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -13.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SOLA AI (SOLA) מידע שוק

שווי שוק $ 462.43K$ 462.43K $ 462.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 462.43K$ 462.43K $ 462.43K אספקת מחזור 999.81M 999.81M 999.81M אספקה כוללת 999,805,012.176461 999,805,012.176461 999,805,012.176461

שווי השוק הנוכחי של SOLA AI הוא $ 462.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLA הוא 999.81M, עם היצע כולל של 999805012.176461. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 462.43K.