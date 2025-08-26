SOL Roulette (ROULETTE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00128408 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +2.58%

SOL Roulette (ROULETTE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ROULETTE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROULETTEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00128408, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROULETTE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SOL Roulette (ROULETTE) מידע שוק

שווי שוק $ 2.93K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.93K אספקת מחזור 926.73M אספקה כוללת 926,725,566.3807191

שווי השוק הנוכחי של SOL Roulette הוא $ 2.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROULETTE הוא 926.73M, עם היצע כולל של 926725566.3807191. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.93K.