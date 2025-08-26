עוד על ROULETTE

SOL Roulette סֵמֶל

SOL Roulette מחיר (ROULETTE)

לא רשום

1 ROULETTE ל USDמחיר חי:

0.00%1D
USD
SOL Roulette (ROULETTE) טבלת מחירים חיה
SOL Roulette (ROULETTE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00128408
$ 0.00128408$ 0.00128408

SOL Roulette (ROULETTE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ROULETTE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROULETTEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00128408, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROULETTE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SOL Roulette (ROULETTE) מידע שוק

$ 2.93K
$ 2.93K$ 2.93K

$ 2.93K
$ 2.93K$ 2.93K

926.73M
926.73M 926.73M

926,725,566.3807191
926,725,566.3807191 926,725,566.3807191

שווי השוק הנוכחי של SOL Roulette הוא $ 2.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROULETTE הוא 926.73M, עם היצע כולל של 926725566.3807191. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.93K.

SOL Roulette (ROULETTE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SOL Rouletteל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSOL Roulette ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSOL Roulette ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SOL Rouletteל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-1.93%
60 ימים$ 0+1.29%
90 ימים$ 0--

מה זהSOL Roulette (ROULETTE)

Sol Roulette is a unique reflection token built on the Solana blockchain that integrates a jackpot mechanism into its core tokenomics. Every transaction incurs a 10% fee that is redistributed every 10 minutes – 4% is shared proportionally among all eligible holders and 6% is awarded to one randomly selected holder who holds at least 1,000,000 tokens. This system incentivizes holding by providing regular rewards while adding an element of excitement through periodic jackpot draws. The design is intended to blend deflationary mechanics with gamification to create an engaging, community-driven ecosystem.

SOL Roulette (ROULETTE) משאב

האתר הרשמי

SOL Rouletteתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SOL Roulette (ROULETTE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SOL Roulette (ROULETTE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SOL Roulette.

בדוק את SOL Roulette תחזית המחיר עכשיו‏!

ROULETTE למטבעות מקומיים

SOL Roulette (ROULETTE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SOL Roulette (ROULETTE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ROULETTE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SOL Roulette (ROULETTE)

כמה שווה SOL Roulette (ROULETTE) היום?
החי ROULETTEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ROULETTE ל USD?
המחיר הנוכחי של ROULETTE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SOL Roulette?
שווי השוק של ROULETTE הוא $ 2.93K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ROULETTE?
ההיצע במחזור של ROULETTE הוא 926.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ROULETTE?
‏‏ROULETTE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00128408 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ROULETTE?
ROULETTE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ROULETTE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ROULETTE הוא -- USD.
האם ROULETTE יעלה השנה?
ROULETTE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ROULETTE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
