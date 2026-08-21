Sogni AI מחיר היום

מחיר Sogni AI (SOGNI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOGNI ל USD הוא $ 0 לכל SOGNI.

Sogni AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,899,812, עם היצע במחזור של 3.59B SOGNI. ב‑24 השעות האחרונות, SOGNI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00794096, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SOGNI נע ב -13.01% בשעה האחרונה ו -9.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 34.47K.

Sogni AI (SOGNI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M נפח (24 שעות) $ 34.47K$ 34.47K $ 34.47K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.29M$ 5.29M $ 5.29M אספקת מחזור 3.59B 3.59B 3.59B אספקה כוללת 9,999,123,256.09232 9,999,123,256.09232 9,999,123,256.09232

שווי השוק הנוכחי של Sogni AI הוא $ 1.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 34.47K. ההיצע במחזור של SOGNI הוא 3.59B, עם היצע כולל של 9999123256.09232. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.29M.