sociove (AICREATOR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00131186 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.12% שינוי מחיר (1D) -10.76% שינוי מחיר (7D) +0.86%

sociove (AICREATOR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AICREATOR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AICREATORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00131186, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AICREATOR השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -10.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

sociove (AICREATOR) מידע שוק

שווי שוק $ 40.80K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.80K אספקת מחזור 999.95M אספקה כוללת 999,954,394.4230871

שווי השוק הנוכחי של sociove הוא $ 40.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AICREATOR הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999954394.4230871. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.80K.