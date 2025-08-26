SocialGrowAI (GROWAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00147326 $ 0.00147326 $ 0.00147326 24 שעות נמוך $ 0.00165556 $ 0.00165556 $ 0.00165556 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00147326$ 0.00147326 $ 0.00147326 גבוה 24 שעות $ 0.00165556$ 0.00165556 $ 0.00165556 שיא כל הזמנים $ 0.01195909$ 0.01195909 $ 0.01195909 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00121486$ 0.00121486 $ 0.00121486 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.57% שינוי מחיר (1D) -10.97% שינוי מחיר (7D) -8.00% שינוי מחיר (7D) -8.00%

SocialGrowAI (GROWAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00147389. במהלך 24 השעות האחרונות, GROWAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00147326 לבין שיא של $ 0.00165556, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GROWAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01195909, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00121486.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GROWAI השתנה ב -0.57% במהלך השעה האחרונה, -10.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SocialGrowAI (GROWAI) מידע שוק

שווי שוק $ 464.07K$ 464.07K $ 464.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M אספקת מחזור 314.36M 314.36M 314.36M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SocialGrowAI הוא $ 464.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GROWAI הוא 314.36M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.48M.