SocialGood (SG) מידע על מחיר (USD)

SocialGood (SG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01650204. במהלך 24 השעות האחרונות, SG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01639446 לבין שיא של $ 0.01679597, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SG השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SocialGood (SG) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של SocialGood הוא $ 377.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SG הוא 22.85M, עם היצע כולל של 27125752.73. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 447.62K.