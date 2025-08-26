Social Trade (ST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00347576 $ 0.00347576 $ 0.00347576 24 שעות נמוך $ 0.0035757 $ 0.0035757 $ 0.0035757 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00347576$ 0.00347576 $ 0.00347576 גבוה 24 שעות $ 0.0035757$ 0.0035757 $ 0.0035757 שיא כל הזמנים $ 0.00849319$ 0.00849319 $ 0.00849319 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0023316$ 0.0023316 $ 0.0023316 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.41% שינוי מחיר (7D) +2.18% שינוי מחיר (7D) +2.18%

Social Trade (ST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00354961. במהלך 24 השעות האחרונות, ST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00347576 לבין שיא של $ 0.0035757, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00849319, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0023316.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ST השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Social Trade (ST) מידע שוק

שווי שוק $ 572.45K$ 572.45K $ 572.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 679.78K$ 679.78K $ 679.78K אספקת מחזור 161.27M 161.27M 161.27M אספקה כוללת 191,509,126.18 191,509,126.18 191,509,126.18

שווי השוק הנוכחי של Social Trade הוא $ 572.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ST הוא 161.27M, עם היצע כולל של 191509126.18. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 679.78K.