Social Lens Ai מחיר היום

מחיר Social Lens Ai (LENS) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LENS ל USD הוא -- לכל LENS.

Social Lens Ai כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 50,929, עם היצע במחזור של 100.00M LENS. ב‑24 השעות האחרונות, LENS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01422749, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LENS נע ב -- בשעה האחרונה ו +3.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Social Lens Ai (LENS) מידע שוק

שווי שוק $ 50.93K$ 50.93K $ 50.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.93K$ 50.93K $ 50.93K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Social Lens Ai הוא $ 50.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LENS הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.93K.