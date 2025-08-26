Social Edge (SEDGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.856294$ 0.856294 $ 0.856294 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01017587$ 0.01017587 $ 0.01017587 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Social Edge (SEDGE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02070358. במהלך 24 השעות האחרונות, SEDGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SEDGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.856294, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01017587.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SEDGE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Social Edge (SEDGE) מידע שוק

שווי שוק $ 20.70K$ 20.70K $ 20.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.70K$ 20.70K $ 20.70K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Social Edge הוא $ 20.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SEDGE הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.70K.