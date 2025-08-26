עוד על SNK

SNK מידע על מחיר

SNK מסמך לבן

SNK אתר רשמי

SNK טוקניומיקה

SNK תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Snook סֵמֶל

Snook מחיר (SNK)

לא רשום

1 SNK ל USDמחיר חי:

$0.00234427
$0.00234427$0.00234427
-1.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Snook (SNK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:22:02 (UTC+8)

Snook (SNK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00234189
$ 0.00234189$ 0.00234189
24 שעות נמוך
$ 0.00236957
$ 0.00236957$ 0.00236957
גבוה 24 שעות

$ 0.00234189
$ 0.00234189$ 0.00234189

$ 0.00236957
$ 0.00236957$ 0.00236957

$ 3.31
$ 3.31$ 3.31

$ 0.00130264
$ 0.00130264$ 0.00130264

+0.00%

-1.05%

-15.03%

-15.03%

Snook (SNK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00234427. במהלך 24 השעות האחרונות, SNK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00234189 לבין שיא של $ 0.00236957, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00130264.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNK השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Snook (SNK) מידע שוק

$ 61.02K
$ 61.02K$ 61.02K

--
----

$ 90.24K
$ 90.24K$ 90.24K

26.03M
26.03M 26.03M

38,493,055.41
38,493,055.41 38,493,055.41

שווי השוק הנוכחי של Snook הוא $ 61.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SNK הוא 26.03M, עם היצע כולל של 38493055.41. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 90.24K.

Snook (SNK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Snookל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSnook ל USDהיה . $ +0.0003581943.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSnook ל USDהיה $ -0.0000085061.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Snookל USDהיה $ -0.000381741879661136.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.05%
30 ימים$ +0.0003581943+15.28%
60 ימים$ -0.0000085061-0.36%
90 ימים$ -0.000381741879661136-14.00%

מה זהSnook (SNK)

Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Snookתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Snook (SNK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Snook (SNK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Snook.

בדוק את Snook תחזית המחיר עכשיו‏!

SNK למטבעות מקומיים

Snook (SNK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Snook (SNK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SNK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Snook (SNK)

כמה שווה Snook (SNK) היום?
החי SNKהמחיר ב USD הוא 0.00234427 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SNK ל USD?
המחיר הנוכחי של SNK ל USD הוא $ 0.00234427. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Snook?
שווי השוק של SNK הוא $ 61.02K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SNK?
ההיצע במחזור של SNK הוא 26.03M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SNK?
‏‏SNK השיג מחיר שיא (ATH) של 3.31 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SNK?
SNK ‏‏רשם מחירATL של 0.00130264 USD.
מהו נפח המסחר של SNK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SNK הוא -- USD.
האם SNK יעלה השנה?
SNK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SNK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:22:02 (UTC+8)

Snook (SNK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.