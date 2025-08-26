Snook (SNK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00234189 גבוה 24 שעות $ 0.00236957 שיא כל הזמנים $ 3.31 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00130264 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -1.05% שינוי מחיר (7D) -15.03%

Snook (SNK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00234427. במהלך 24 השעות האחרונות, SNK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00234189 לבין שיא של $ 0.00236957, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00130264.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNK השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Snook (SNK) מידע שוק

שווי שוק $ 61.02K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 90.24K אספקת מחזור 26.03M אספקה כוללת 38,493,055.41

שווי השוק הנוכחי של Snook הוא $ 61.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SNK הוא 26.03M, עם היצע כולל של 38493055.41. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 90.24K.