Snardler isn’t just a meme, he’s real. Listed as “Snardler Wormfriend” in Hedz by Matt Furie (#517 on OpenSea), and now featured in Matt’s upcoming book Cortex Vortex, teased by the editor on Instagram @beuys_on_sale.
From NFT to printed lore, Snardler is officially part of the story.
Friend? Villain? No one knows. But he’s here. And he’s not going anywhere. You can try to join his world… or just let him slide into yours.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Snardler Wormfriend (SNARDLER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
הבנת הטוקנומיקה של Snardler Wormfriend (SNARDLER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של SNARDLER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות SNARDLERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את SNARDLERטוקניומיקה, חקרו אתSNARDLERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
