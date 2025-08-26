Snardler Wormfriend (SNARDLER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.43% שינוי מחיר (1D) -9.53% שינוי מחיר (7D) -14.47%

Snardler Wormfriend (SNARDLER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SNARDLER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNARDLERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNARDLER השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -9.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Snardler Wormfriend (SNARDLER) מידע שוק

שווי שוק $ 39.52K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.52K אספקת מחזור 378.62B אספקה כוללת 378,620,964,581.57947

שווי השוק הנוכחי של Snardler Wormfriend הוא $ 39.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SNARDLER הוא 378.62B, עם היצע כולל של 378620964581.57947. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.52K.