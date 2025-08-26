עוד על SNARDLER

Snardler Wormfriend סֵמֶל

Snardler Wormfriend מחיר (SNARDLER)

לא רשום

1 SNARDLER ל USDמחיר חי:

--
----
-9.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Snardler Wormfriend (SNARDLER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:35:25 (UTC+8)

Snardler Wormfriend (SNARDLER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.43%

-9.53%

-14.47%

-14.47%

Snardler Wormfriend (SNARDLER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SNARDLER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNARDLERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNARDLER השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -9.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Snardler Wormfriend (SNARDLER) מידע שוק

$ 39.52K
$ 39.52K$ 39.52K

--
----

$ 39.52K
$ 39.52K$ 39.52K

378.62B
378.62B 378.62B

378,620,964,581.57947
378,620,964,581.57947 378,620,964,581.57947

שווי השוק הנוכחי של Snardler Wormfriend הוא $ 39.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SNARDLER הוא 378.62B, עם היצע כולל של 378620964581.57947. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.52K.

Snardler Wormfriend (SNARDLER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Snardler Wormfriendל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSnardler Wormfriend ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSnardler Wormfriend ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Snardler Wormfriendל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.53%
30 ימים$ 0+41.31%
60 ימים$ 0+104.86%
90 ימים$ 0--

מה זהSnardler Wormfriend (SNARDLER)

Snardler isn’t just a meme, he’s real. Listed as “Snardler Wormfriend” in Hedz by Matt Furie (#517 on OpenSea), and now featured in Matt’s upcoming book Cortex Vortex, teased by the editor on Instagram @beuys_on_sale. From NFT to printed lore, Snardler is officially part of the story. Friend? Villain? No one knows. But he’s here. And he’s not going anywhere. You can try to join his world… or just let him slide into yours.

Snardler Wormfriend (SNARDLER) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Snardler Wormfriendתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Snardler Wormfriend (SNARDLER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Snardler Wormfriend (SNARDLER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Snardler Wormfriend.

בדוק את Snardler Wormfriend תחזית המחיר עכשיו‏!

SNARDLER למטבעות מקומיים

Snardler Wormfriend (SNARDLER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Snardler Wormfriend (SNARDLER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SNARDLER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Snardler Wormfriend (SNARDLER)

כמה שווה Snardler Wormfriend (SNARDLER) היום?
החי SNARDLERהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SNARDLER ל USD?
המחיר הנוכחי של SNARDLER ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Snardler Wormfriend?
שווי השוק של SNARDLER הוא $ 39.52K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SNARDLER?
ההיצע במחזור של SNARDLER הוא 378.62B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SNARDLER?
‏‏SNARDLER השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SNARDLER?
SNARDLER ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SNARDLER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SNARDLER הוא -- USD.
האם SNARDLER יעלה השנה?
SNARDLER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SNARDLER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Snardler Wormfriend (SNARDLER) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

