SnailBrook (SNAIL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SNAIL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNAILהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNAIL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של SnailBrook הוא $ 432.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SNAIL הוא 82.37B, עם היצע כולל של 82373015782.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 432.29K.
במהלך היום, השינוי במחיר של SnailBrookל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSnailBrook ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSnailBrook ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SnailBrookל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+20.50%
|60 ימים
|$ 0
|+74.66%
|90 ימים
|$ 0
|--
What is the project about? -SnailBrook, has been launched onto the cryptocurrency scene with a heart, and prepares to unveil its ambitious plans for the future. The memecoin, founded by visionary entrepreneur Finn, is set to unify the realm of cryptocurrencies and emerge as a symbol of hope, egalitarianism, and boundless potential. What makes your project unique? Snailbrook unites all meme coins, creating a new wave in the industry where collaboration of projects, data, and effort work in everyone's favor. History of your project. - We are brand new launched project with bootstrapped funds and in a fully fair launch which means there are no VCs, no team tokens. What’s next for your project? - We are set to begin our airdrop phase to meme communities as well as listing on some very prominent centralized exchanges soon, as we work through our roadmap. What can your token be used for? Toke Utility will be unveiled in Phase 2.
