SN21 AdTAO מחיר היום

מחיר SN21 AdTAO (SN21) בזמן אמת היום הוא $ 0.784986, עם שינוי של 13.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN21 ל USD הוא $ 0.784986 לכל SN21.

SN21 AdTAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,919,915, עם היצע במחזור של 4.99M SN21. ב‑24 השעות האחרונות, SN21 סחר בין $ 0.669452 (נמוך) ל $ 0.787084 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00977233.

ביצועים לטווח קצר, SN21 נע ב +2.68% בשעה האחרונה ו +18.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 261.73K.

SN21 AdTAO (SN21) מידע שוק

שווי שוק $ 3.92M$ 3.92M $ 3.92M נפח (24 שעות) $ 261.73K$ 261.73K $ 261.73K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.92M$ 3.92M $ 3.92M אספקת מחזור 4.99M 4.99M 4.99M אספקה כוללת 4,989,497.147840108 4,989,497.147840108 4,989,497.147840108

שווי השוק הנוכחי של SN21 AdTAO הוא $ 3.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 261.73K. ההיצע במחזור של SN21 הוא 4.99M, עם היצע כולל של 4989497.147840108. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.92M.