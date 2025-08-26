SMORE (SMORE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -2.99% שינוי מחיר (7D) -2.99%

SMORE (SMORE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SMORE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SMOREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SMORE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SMORE (SMORE) מידע שוק

שווי שוק $ 6.82K$ 6.82K $ 6.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.82K$ 6.82K $ 6.82K אספקת מחזור 998.28M 998.28M 998.28M אספקה כוללת 998,281,160.374509 998,281,160.374509 998,281,160.374509

שווי השוק הנוכחי של SMORE הוא $ 6.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMORE הוא 998.28M, עם היצע כולל של 998281160.374509. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.82K.