Smoovie Phone (SP) מידע על מחיר (USD)

Smoovie Phone (SP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.8858. במהלך 24 השעות האחרונות, SP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.74026 לבין שיא של $ 0.967096, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 126.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.74026.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -8.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Smoovie Phone (SP) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Smoovie Phone הוא $ 37.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SP הוא 42.07K, עם היצע כולל של 42069.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.27K.