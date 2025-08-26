עוד על SP

Smoovie Phone סֵמֶל

Smoovie Phone מחיר (SP)

לא רשום

1 SP ל USDמחיר חי:

-8.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Smoovie Phone (SP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:35:11 (UTC+8)

Smoovie Phone (SP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

-8.29%

-15.28%

-15.28%

Smoovie Phone (SP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.8858. במהלך 24 השעות האחרונות, SP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.74026 לבין שיא של $ 0.967096, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 126.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.74026.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -8.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Smoovie Phone (SP) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Smoovie Phone הוא $ 37.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SP הוא 42.07K, עם היצע כולל של 42069.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.27K.

Smoovie Phone (SP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Smoovie Phoneל USDהיה $ -0.080168855885819.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSmoovie Phone ל USDהיה . $ -0.1069284612.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSmoovie Phone ל USDהיה $ -0.0780113430.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Smoovie Phoneל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.080168855885819-8.29%
30 ימים$ -0.1069284612-12.07%
60 ימים$ -0.0780113430-8.80%
90 ימים$ 0--

מה זהSmoovie Phone (SP)

$SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable .

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Smoovie Phone (SP) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Smoovie Phoneתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Smoovie Phone (SP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Smoovie Phone (SP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Smoovie Phone.

בדוק את Smoovie Phone תחזית המחיר עכשיו‏!

SP למטבעות מקומיים

Smoovie Phone (SP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Smoovie Phone (SP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Smoovie Phone (SP)

כמה שווה Smoovie Phone (SP) היום?
החי SPהמחיר ב USD הוא 0.8858 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SP ל USD?
המחיר הנוכחי של SP ל USD הוא $ 0.8858. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Smoovie Phone?
שווי השוק של SP הוא $ 37.27K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SP?
ההיצע במחזור של SP הוא 42.07K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SP?
‏‏SP השיג מחיר שיא (ATH) של 126.94 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SP?
SP ‏‏רשם מחירATL של 0.74026 USD.
מהו נפח המסחר של SP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SP הוא -- USD.
האם SP יעלה השנה?
SP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:35:11 (UTC+8)

