Smoking Eagle Dog (SED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00188068$ 0.00188068 $ 0.00188068 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) +0.52% שינוי מחיר (7D) -2.71% שינוי מחיר (7D) -2.71%

Smoking Eagle Dog (SED) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00188068, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SED השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, +0.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Smoking Eagle Dog (SED) מידע שוק

שווי שוק $ 12.04K$ 12.04K $ 12.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.04K$ 12.04K $ 12.04K אספקת מחזור 987.60M 987.60M 987.60M אספקה כוללת 987,604,942.370117 987,604,942.370117 987,604,942.370117

שווי השוק הנוכחי של Smoking Eagle Dog הוא $ 12.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SED הוא 987.60M, עם היצע כולל של 987604942.370117. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.04K.