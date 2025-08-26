עוד על SED

Smoking Eagle Dog סֵמֶל

Smoking Eagle Dog מחיר (SED)

לא רשום

1 SED ל USDמחיר חי:

--
----
+0.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Smoking Eagle Dog (SED) טבלת מחירים חיה
Smoking Eagle Dog (SED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00188068
$ 0.00188068$ 0.00188068

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

+0.52%

-2.71%

-2.71%

Smoking Eagle Dog (SED) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00188068, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SED השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, +0.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Smoking Eagle Dog (SED) מידע שוק

$ 12.04K
$ 12.04K$ 12.04K

--
----

$ 12.04K
$ 12.04K$ 12.04K

987.60M
987.60M 987.60M

987,604,942.370117
987,604,942.370117 987,604,942.370117

שווי השוק הנוכחי של Smoking Eagle Dog הוא $ 12.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SED הוא 987.60M, עם היצע כולל של 987604942.370117. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.04K.

Smoking Eagle Dog (SED) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Smoking Eagle Dogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSmoking Eagle Dog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSmoking Eagle Dog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Smoking Eagle Dogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.52%
30 ימים$ 0-4.46%
60 ימים$ 0+18.00%
90 ימים$ 0--

מה זהSmoking Eagle Dog (SED)

Smoking Eagle Dog is a funny meme composed of a Dog and Eagle mix smoking a cigarette. Holders of SED gain access to a strong community filled with connections and networking opportunities. SED aims to be the top Solana meme coin by uniting holders and growing the community as one. Though SED is a funny meme we are also working on new advancements like a clothing line as well as distribution of tobacco and marijuana products.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Smoking Eagle Dog (SED) משאב

האתר הרשמי

Smoking Eagle Dogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Smoking Eagle Dog (SED) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Smoking Eagle Dog (SED) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Smoking Eagle Dog.

בדוק את Smoking Eagle Dog תחזית המחיר עכשיו‏!

SED למטבעות מקומיים

Smoking Eagle Dog (SED) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Smoking Eagle Dog (SED) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SED הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Smoking Eagle Dog (SED)

כמה שווה Smoking Eagle Dog (SED) היום?
החי SEDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SED ל USD?
המחיר הנוכחי של SED ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Smoking Eagle Dog?
שווי השוק של SED הוא $ 12.04K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SED?
ההיצע במחזור של SED הוא 987.60M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SED?
‏‏SED השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00188068 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SED?
SED ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SED?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SED הוא -- USD.
האם SED יעלה השנה?
SED ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SED תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.