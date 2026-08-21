Smoking Chicken Fish מחיר היום

מחיר Smoking Chicken Fish (SCF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SCF ל USD הוא $ 0 לכל SCF.

Smoking Chicken Fish כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 461,145, עם היצע במחזור של 999.75M SCF. ב‑24 השעות האחרונות, SCF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.145357, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SCF נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו +21.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.53K.

Smoking Chicken Fish (SCF) מידע שוק

שווי שוק $ 461.15K$ 461.15K $ 461.15K נפח (24 שעות) $ 2.53K$ 2.53K $ 2.53K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 461.15K$ 461.15K $ 461.15K אספקת מחזור 999.75M 999.75M 999.75M אספקה כוללת 999,754,353.54052 999,754,353.54052 999,754,353.54052

שווי השוק הנוכחי של Smoking Chicken Fish הוא $ 461.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.53K. ההיצע במחזור של SCF הוא 999.75M, עם היצע כולל של 999754353.54052. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 461.15K.