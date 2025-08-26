SmokinCat (SMCT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -6.20% שינוי מחיר (7D) +4.78% שינוי מחיר (7D) +4.78%

SmokinCat (SMCT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SMCT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SMCTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SMCT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SmokinCat (SMCT) מידע שוק

שווי שוק $ 12.25K$ 12.25K $ 12.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.25K$ 12.25K $ 12.25K אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,984,807.0 999,984,807.0 999,984,807.0

שווי השוק הנוכחי של SmokinCat הוא $ 12.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMCT הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999984807.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.25K.