Smilek to the Bank מחיר היום

מחיר Smilek to the Bank (SMILEK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SMILEK ל USD הוא $ 0 לכל SMILEK.

Smilek to the Bank כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 87,426,647, עם היצע במחזור של 1.75T SMILEK. ב‑24 השעות האחרונות, SMILEK סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SMILEK נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Smilek to the Bank (SMILEK) מידע שוק

שווי שוק $ 87.43M$ 87.43M $ 87.43M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 87.43M$ 87.43M $ 87.43M אספקת מחזור 1.75T 1.75T 1.75T אספקה כוללת 1,750,000,000,000.0 1,750,000,000,000.0 1,750,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Smilek to the Bank הוא $ 87.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMILEK הוא 1.75T, עם היצע כולל של 1750000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.43M.