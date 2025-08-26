Smart Lending AI (SLAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00235758 $ 0.00235758 $ 0.00235758 24 שעות נמוך $ 0.00242545 $ 0.00242545 $ 0.00242545 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00235758$ 0.00235758 $ 0.00235758 גבוה 24 שעות $ 0.00242545$ 0.00242545 $ 0.00242545 שיא כל הזמנים $ 0.185569$ 0.185569 $ 0.185569 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00222638$ 0.00222638 $ 0.00222638 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.32% שינוי מחיר (7D) +1.62% שינוי מחיר (7D) +1.62%

Smart Lending AI (SLAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00239976. במהלך 24 השעות האחרונות, SLAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00235758 לבין שיא של $ 0.00242545, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SLAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.185569, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00222638.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SLAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Smart Lending AI (SLAI) מידע שוק

שווי שוק $ 18.02K$ 18.02K $ 18.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.00K$ 24.00K $ 24.00K אספקת מחזור 7.51M 7.51M 7.51M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Smart Lending AI הוא $ 18.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLAI הוא 7.51M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.00K.