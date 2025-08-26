עוד על SLAI

Smart Lending AI סֵמֶל

Smart Lending AI מחיר (SLAI)

לא רשום

1 SLAI ל USDמחיר חי:

+0.30%1D
USD
Smart Lending AI (SLAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:26:20 (UTC+8)

Smart Lending AI (SLAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

+0.32%

+1.62%

+1.62%

Smart Lending AI (SLAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00239976. במהלך 24 השעות האחרונות, SLAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00235758 לבין שיא של $ 0.00242545, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SLAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.185569, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00222638.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SLAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Smart Lending AI (SLAI) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Smart Lending AI הוא $ 18.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLAI הוא 7.51M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.00K.

Smart Lending AI (SLAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Smart Lending AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSmart Lending AI ל USDהיה . $ -0.0023608608.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSmart Lending AI ל USDהיה $ -0.0023413613.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Smart Lending AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.32%
30 ימים$ -0.0023608608-98.37%
60 ימים$ -0.0023413613-97.56%
90 ימים$ 0--

מה זהSmart Lending AI (SLAI)

Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure.

Smart Lending AI (SLAI) משאב

האתר הרשמי

Smart Lending AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Smart Lending AI (SLAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Smart Lending AI (SLAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Smart Lending AI.

בדוק את Smart Lending AI תחזית המחיר עכשיו‏!

SLAI למטבעות מקומיים

Smart Lending AI (SLAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Smart Lending AI (SLAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SLAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Smart Lending AI (SLAI)

כמה שווה Smart Lending AI (SLAI) היום?
החי SLAIהמחיר ב USD הוא 0.00239976 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SLAI ל USD?
המחיר הנוכחי של SLAI ל USD הוא $ 0.00239976. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Smart Lending AI?
שווי השוק של SLAI הוא $ 18.02K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SLAI?
ההיצע במחזור של SLAI הוא 7.51M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SLAI?
‏‏SLAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.185569 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SLAI?
SLAI ‏‏רשם מחירATL של 0.00222638 USD.
מהו נפח המסחר של SLAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SLAI הוא -- USD.
האם SLAI יעלה השנה?
SLAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SLAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:26:20 (UTC+8)

