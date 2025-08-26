עוד על WUSDN

WUSDN מידע על מחיר

WUSDN אתר רשמי

WUSDN טוקניומיקה

WUSDN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

SMARDEX WRAPPED USDN סֵמֶל

SMARDEX WRAPPED USDN מחיר (WUSDN)

לא רשום

1 WUSDN ל USDמחיר חי:

$1.1
$1.1$1.1
-0.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:59:23 (UTC+8)

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.094
$ 1.094$ 1.094
24 שעות נמוך
$ 1.11
$ 1.11$ 1.11
גבוה 24 שעות

$ 1.094
$ 1.094$ 1.094

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.921955
$ 0.921955$ 0.921955

+0.47%

-0.82%

+1.46%

+1.46%

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) המחיר בזמן אמת של הוא $1.1. במהלך 24 השעות האחרונות, WUSDN נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.094 לבין שיא של $ 1.11, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WUSDNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.17, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.921955.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WUSDN השתנה ב +0.47% במהלך השעה האחרונה, -0.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) מידע שוק

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

--
----

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

1.35M
1.35M 1.35M

1,352,594.608900727
1,352,594.608900727 1,352,594.608900727

שווי השוק הנוכחי של SMARDEX WRAPPED USDN הוא $ 1.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WUSDN הוא 1.35M, עם היצע כולל של 1352594.608900727. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.49M.

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SMARDEX WRAPPED USDNל USDהיה $ -0.009157305997117.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSMARDEX WRAPPED USDN ל USDהיה . $ +0.0359813300.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSMARDEX WRAPPED USDN ל USDהיה $ +0.0163816400.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SMARDEX WRAPPED USDNל USDהיה $ +0.014445649302824.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.009157305997117-0.82%
30 ימים$ +0.0359813300+3.27%
60 ימים$ +0.0163816400+1.49%
90 ימים$ +0.014445649302824+1.33%

מה זהSMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

wUSDN, or wrapped USDN, is an ERC-20 token that serves as a value-accruing wrapper for USDN within the SmarDex ecosystem. Unlike USDN, which employs a rebase mechanism to distribute yields by adjusting token balances, wUSDN maintains a constant token balance while its value appreciates over time. Internally, wUSDN represents a user’s share of the total USDN supply, allowing holders to benefit from USDN’s yield generation without experiencing balance fluctuations.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) משאב

האתר הרשמי

SMARDEX WRAPPED USDNתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SMARDEX WRAPPED USDN.

בדוק את SMARDEX WRAPPED USDN תחזית המחיר עכשיו‏!

WUSDN למטבעות מקומיים

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WUSDN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

כמה שווה SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) היום?
החי WUSDNהמחיר ב USD הוא 1.1 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WUSDN ל USD?
המחיר הנוכחי של WUSDN ל USD הוא $ 1.1. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SMARDEX WRAPPED USDN?
שווי השוק של WUSDN הוא $ 1.49M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WUSDN?
ההיצע במחזור של WUSDN הוא 1.35M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WUSDN?
‏‏WUSDN השיג מחיר שיא (ATH) של 1.17 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WUSDN?
WUSDN ‏‏רשם מחירATL של 0.921955 USD.
מהו נפח המסחר של WUSDN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WUSDN הוא -- USD.
האם WUSDN יעלה השנה?
WUSDN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WUSDN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:59:23 (UTC+8)

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.