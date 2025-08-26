SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.094 $ 1.094 $ 1.094 24 שעות נמוך $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 גבוה 24 שעות $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 שיא כל הזמנים $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 המחיר הנמוך ביותר $ 0.921955$ 0.921955 $ 0.921955 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.47% שינוי מחיר (1D) -0.82% שינוי מחיר (7D) +1.46% שינוי מחיר (7D) +1.46%

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) המחיר בזמן אמת של הוא $1.1. במהלך 24 השעות האחרונות, WUSDN נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.094 לבין שיא של $ 1.11, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WUSDNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.17, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.921955.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WUSDN השתנה ב +0.47% במהלך השעה האחרונה, -0.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M אספקת מחזור 1.35M 1.35M 1.35M אספקה כוללת 1,352,594.608900727 1,352,594.608900727 1,352,594.608900727

שווי השוק הנוכחי של SMARDEX WRAPPED USDN הוא $ 1.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WUSDN הוא 1.35M, עם היצע כולל של 1352594.608900727. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.49M.