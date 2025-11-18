small fartcoin מחיר היום

מחיר small fartcoin (TOOTCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000565, עם שינוי של 3.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TOOTCOIN ל USD הוא $ 0.00000565 לכל TOOTCOIN.

small fartcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,635.53, עם היצע במחזור של 997.82M TOOTCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, TOOTCOIN סחר בין $ 0.00000555 (נמוך) ל $ 0.00000584 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00012228, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000555.

ביצועים לטווח קצר, TOOTCOIN נע ב +1.17% בשעה האחרונה ו -18.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

small fartcoin (TOOTCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 5.64K$ 5.64K $ 5.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.64K$ 5.64K $ 5.64K אספקת מחזור 997.82M 997.82M 997.82M אספקה כוללת 997,818,683.132547 997,818,683.132547 997,818,683.132547

שווי השוק הנוכחי של small fartcoin הוא $ 5.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOOTCOIN הוא 997.82M, עם היצע כולל של 997818683.132547. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.64K.