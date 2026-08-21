מחיר SLINKsol (SLINK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SLINK ל USD הוא $ 0 לכל SLINK.

SLINKsol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,803.7, עם היצע במחזור של 979.96M SLINK. ב‑24 השעות האחרונות, SLINK סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SLINK נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SLINKsol (SLINK) מידע שוק

שווי שוק $ 13.80K$ 13.80K $ 13.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.80K$ 13.80K $ 13.80K אספקת מחזור 979.96M 979.96M 979.96M אספקה כוללת 979,964,268.0 979,964,268.0 979,964,268.0

שווי השוק הנוכחי של SLINKsol הוא $ 13.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLINK הוא 979.96M, עם היצע כולל של 979964268.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.80K.