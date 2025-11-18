SLEEPLESS COIN מחיר היום

מחיר SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000939, עם שינוי של 8.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SLEEPLESS ל USD הוא $ 0.00000939 לכל SLEEPLESS.

SLEEPLESS COIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,375.84, עם היצע במחזור של 998.99M SLEEPLESS. ב‑24 השעות האחרונות, SLEEPLESS סחר בין $ 0.00000938 (נמוך) ל $ 0.00001031 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00088957, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000938.

ביצועים לטווח קצר, SLEEPLESS נע ב -- בשעה האחרונה ו -21.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) מידע שוק

שווי שוק $ 9.38K$ 9.38K $ 9.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.38K$ 9.38K $ 9.38K אספקת מחזור 998.99M 998.99M 998.99M אספקה כוללת 998,985,971.867252 998,985,971.867252 998,985,971.867252

שווי השוק הנוכחי של SLEEPLESS COIN הוא $ 9.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLEEPLESS הוא 998.99M, עם היצע כולל של 998985971.867252. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.38K.