SL Benfica Fan Token (BENFICA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.715306 $ 0.715306 $ 0.715306 24 שעות נמוך $ 0.765716 $ 0.765716 $ 0.765716 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.715306$ 0.715306 $ 0.715306 גבוה 24 שעות $ 0.765716$ 0.765716 $ 0.765716 שיא כל הזמנים $ 3.65$ 3.65 $ 3.65 המחיר הנמוך ביותר $ 0.561403$ 0.561403 $ 0.561403 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07% שינוי מחיר (1D) -4.96% שינוי מחיר (7D) -5.99% שינוי מחיר (7D) -5.99%

SL Benfica Fan Token (BENFICA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.722463. במהלך 24 השעות האחרונות, BENFICA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.715306 לבין שיא של $ 0.765716, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BENFICAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.65, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.561403.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BENFICA השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -4.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SL Benfica Fan Token (BENFICA) מידע שוק

שווי שוק $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.45M$ 14.45M $ 14.45M אספקת מחזור 2.81M 2.81M 2.81M אספקה כוללת 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SL Benfica Fan Token הוא $ 2.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BENFICA הוא 2.81M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.45M.