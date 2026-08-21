SkyNity SkyDust מחיר היום

מחיר SkyNity SkyDust (SDT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SDT ל USD הוא $ 0 לכל SDT.

SkyNity SkyDust כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,223, עם היצע במחזור של 38.75M SDT. ב‑24 השעות האחרונות, SDT סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.119862, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SDT נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.52.

SkyNity SkyDust (SDT) מידע שוק

שווי שוק $ 27.22K$ 27.22K $ 27.22K נפח (24 שעות) $ 3.52$ 3.52 $ 3.52 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.55K$ 59.55K $ 59.55K אספקת מחזור 38.75M 38.75M 38.75M אספקה כוללת 84,758,610.0 84,758,610.0 84,758,610.0

שווי השוק הנוכחי של SkyNity SkyDust הוא $ 27.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.52. ההיצע במחזור של SDT הוא 38.75M, עם היצע כולל של 84758610.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.55K.