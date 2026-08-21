SKS Cartoon מחיר היום

מחיר SKS Cartoon (SKS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SKS ל USD הוא $ 0 לכל SKS.

SKS Cartoon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,367, עם היצע במחזור של 999.22M SKS. ב‑24 השעות האחרונות, SKS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SKS נע ב +0.65% בשעה האחרונה ו +1.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SKS Cartoon (SKS) מידע שוק

שווי שוק $ 36.37K$ 36.37K $ 36.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.37K$ 36.37K $ 36.37K אספקת מחזור 999.22M 999.22M 999.22M אספקה כוללת 999,221,358.5372987 999,221,358.5372987 999,221,358.5372987

שווי השוק הנוכחי של SKS Cartoon הוא $ 36.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKS הוא 999.22M, עם היצע כולל של 999221358.5372987. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.37K.