Skrumble Network סֵמֶל

Skrumble Network מחיר (SKM)

לא רשום

1 SKM ל USDמחיר חי:

--
----
-2.70%1D
mexc
USD
Skrumble Network (SKM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:34:33 (UTC+8)

Skrumble Network (SKM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.110396
$ 0.110396$ 0.110396

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-2.70%

-15.80%

-15.80%

Skrumble Network (SKM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SKM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.110396, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKM השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -2.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Skrumble Network (SKM) מידע שוק

$ 40.53K
$ 40.53K$ 40.53K

--
----

$ 57.70K
$ 57.70K$ 57.70K

1.05B
1.05B 1.05B

1,500,000,000.0
1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Skrumble Network הוא $ 40.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKM הוא 1.05B, עם היצע כולל של 1500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.70K.

Skrumble Network (SKM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Skrumble Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSkrumble Network ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSkrumble Network ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Skrumble Networkל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.70%
30 ימים$ 0-3.09%
60 ימים$ 0+3.74%
90 ימים$ 0--

מה זהSkrumble Network (SKM)

With Skrumble Network, we’re currently in the process of building a completely decentralized social media communication application. Incorporating the traditional messaging, audio and video calling for peer-to-peer and groups, it will also include the ability to send cryptocurrencies in-app, and more. It is Skrumble Network’s mission to innovate methods of communication and create opportunities for people to connect globally on the most secure networks possible, which is why we’ll also be building our very own blockchain that is uniquely optimized for communication connections and transactions and cannot be blocked by any firewall.

Skrumble Network (SKM) משאב

Skrumble Networkתחזית מחיר (USD)

SKM למטבעות מקומיים

Skrumble Network (SKM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Skrumble Network (SKM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SKM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Skrumble Network (SKM)

כמה שווה Skrumble Network (SKM) היום?
החי SKMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SKM ל USD?
המחיר הנוכחי של SKM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Skrumble Network?
שווי השוק של SKM הוא $ 40.53K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SKM?
ההיצע במחזור של SKM הוא 1.05B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SKM?
‏‏SKM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.110396 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SKM?
SKM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SKM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SKM הוא -- USD.
האם SKM יעלה השנה?
SKM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SKM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:34:33 (UTC+8)

