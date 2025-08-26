עוד על SKBDI

Skibidi Toilet סֵמֶל

Skibidi Toilet מחיר (SKBDI)

1 SKBDI ל USDמחיר חי:

$0.051643
$0.051643
-9.30%1D
Skibidi Toilet (SKBDI) טבלת מחירים חיה
Skibidi Toilet (SKBDI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.050643
24 שעות נמוך
$ 0.061979
גבוה 24 שעות

$ 0.050643
$ 0.061979
$ 1.026
$ 0.0178059
+1.21%

-9.33%

-0.31%

-0.31%

Skibidi Toilet (SKBDI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.051643. במהלך 24 השעות האחרונות, SKBDI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.050643 לבין שיא של $ 0.061979, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKBDIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.026, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0178059.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKBDI השתנה ב +1.21% במהלך השעה האחרונה, -9.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Skibidi Toilet (SKBDI) מידע שוק

$ 3.87M
--
$ 3.87M
74.92M
74,918,096.25964306
שווי השוק הנוכחי של Skibidi Toilet הוא $ 3.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKBDI הוא 74.92M, עם היצע כולל של 74918096.25964306. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.87M.

Skibidi Toilet (SKBDI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Skibidi Toiletל USDהיה $ -0.0053171889739864.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSkibidi Toilet ל USDהיה . $ -0.0001810345.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSkibidi Toilet ל USDהיה $ +0.0006854213.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Skibidi Toiletל USDהיה $ -0.00302756648045628.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0053171889739864-9.33%
30 ימים$ -0.0001810345-0.35%
60 ימים$ +0.0006854213+1.33%
90 ימים$ -0.00302756648045628-5.53%

מה זהSkibidi Toilet (SKBDI)

The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views. Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Skibidi Toilet (SKBDI) משאב

האתר הרשמי

Skibidi Toiletתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Skibidi Toilet (SKBDI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Skibidi Toilet (SKBDI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Skibidi Toilet.

בדוק את Skibidi Toilet תחזית המחיר עכשיו‏!

SKBDI למטבעות מקומיים

Skibidi Toilet (SKBDI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Skibidi Toilet (SKBDI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SKBDI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Skibidi Toilet (SKBDI)

כמה שווה Skibidi Toilet (SKBDI) היום?
החי SKBDIהמחיר ב USD הוא 0.051643 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SKBDI ל USD?
המחיר הנוכחי של SKBDI ל USD הוא $ 0.051643. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Skibidi Toilet?
שווי השוק של SKBDI הוא $ 3.87M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SKBDI?
ההיצע במחזור של SKBDI הוא 74.92M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SKBDI?
‏‏SKBDI השיג מחיר שיא (ATH) של 1.026 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SKBDI?
SKBDI ‏‏רשם מחירATL של 0.0178059 USD.
מהו נפח המסחר של SKBDI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SKBDI הוא -- USD.
האם SKBDI יעלה השנה?
SKBDI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SKBDI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.