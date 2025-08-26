Skibidi Toilet (SKBDI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.050643 $ 0.050643 $ 0.050643 24 שעות נמוך $ 0.061979 $ 0.061979 $ 0.061979 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.050643$ 0.050643 $ 0.050643 גבוה 24 שעות $ 0.061979$ 0.061979 $ 0.061979 שיא כל הזמנים $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0178059$ 0.0178059 $ 0.0178059 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.21% שינוי מחיר (1D) -9.33% שינוי מחיר (7D) -0.31% שינוי מחיר (7D) -0.31%

Skibidi Toilet (SKBDI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.051643. במהלך 24 השעות האחרונות, SKBDI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.050643 לבין שיא של $ 0.061979, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKBDIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.026, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0178059.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKBDI השתנה ב +1.21% במהלך השעה האחרונה, -9.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Skibidi Toilet (SKBDI) מידע שוק

שווי שוק $ 3.87M$ 3.87M $ 3.87M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.87M$ 3.87M $ 3.87M אספקת מחזור 74.92M 74.92M 74.92M אספקה כוללת 74,918,096.25964306 74,918,096.25964306 74,918,096.25964306

שווי השוק הנוכחי של Skibidi Toilet הוא $ 3.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKBDI הוא 74.92M, עם היצע כולל של 74918096.25964306. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.87M.