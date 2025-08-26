Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.21% שינוי מחיר (1D) +0.22% שינוי מחיר (7D) -4.51%

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SKIBIDI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKIBIDIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKIBIDI השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, +0.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) מידע שוק

שווי שוק $ 14.33K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.33K אספקת מחזור 761.51M אספקה כוללת 761,512,552.62

שווי השוק הנוכחי של Skibidi Dop Dop הוא $ 14.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKIBIDI הוא 761.51M, עם היצע כולל של 761512552.62. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.33K.