Skibidi Dop Dop סֵמֶל

Skibidi Dop Dop מחיר (SKIBIDI)

לא רשום

1 SKIBIDI ל USDמחיר חי:

--
----
+0.20%1D
USD
Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:00:57 (UTC+8)

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.21%

+0.22%

-4.51%

-4.51%

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SKIBIDI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKIBIDIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKIBIDI השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, +0.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) מידע שוק

$ 14.33K
$ 14.33K$ 14.33K

--
----

$ 14.33K
$ 14.33K$ 14.33K

761.51M
761.51M 761.51M

761,512,552.62
761,512,552.62 761,512,552.62

שווי השוק הנוכחי של Skibidi Dop Dop הוא $ 14.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKIBIDI הוא 761.51M, עם היצע כולל של 761512552.62. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.33K.

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Skibidi Dop Dopל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSkibidi Dop Dop ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSkibidi Dop Dop ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Skibidi Dop Dopל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.22%
30 ימים$ 0+9.36%
60 ימים$ 0+41.66%
90 ימים$ 0--

מה זהSkibidi Dop Dop (SKIBIDI)

Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become. Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today’s memes and turning the space into a giant toilet. Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don’t take it seriously, just enjoy the ride!

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) משאב

האתר הרשמי

Skibidi Dop Dopתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Skibidi Dop Dop.

בדוק את Skibidi Dop Dop תחזית המחיר עכשיו‏!

SKIBIDI למטבעות מקומיים

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SKIBIDI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)

כמה שווה Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) היום?
החי SKIBIDIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SKIBIDI ל USD?
המחיר הנוכחי של SKIBIDI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Skibidi Dop Dop?
שווי השוק של SKIBIDI הוא $ 14.33K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SKIBIDI?
ההיצע במחזור של SKIBIDI הוא 761.51M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SKIBIDI?
‏‏SKIBIDI השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SKIBIDI?
SKIBIDI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SKIBIDI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SKIBIDI הוא -- USD.
האם SKIBIDI יעלה השנה?
SKIBIDI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SKIBIDI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:00:57 (UTC+8)

